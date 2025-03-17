Mersin'de acı olay: Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinin Dorak Mahallesi'nde, eski bir 2 katlı evin üst katında gece saatlerinde çıkan yangında, 60 yaşındaki Mehmet Tor hayatını kaybetti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, Tor'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:09

Paylaş



ABONE OL

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evde çıkan yangında Mehmet Tor (60), hayatını kaybetti.

Dorak Mahallesi'ndeki eski yapı olan 2 katlı evin üst katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Evde bulunan 3 çocuk babası Mehmet Tor'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tor'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN