Mersin'de acı olay: Evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinin Dorak Mahallesi'nde, eski bir 2 katlı evin üst katında gece saatlerinde çıkan yangında, 60 yaşındaki Mehmet Tor hayatını kaybetti. İhbar üzerine itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, Tor'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, evde çıkan yangında Mehmet Tor (60), hayatını kaybetti.
Dorak Mahallesi'ndeki eski yapı olan 2 katlı evin üst katında gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Evde bulunan 3 çocuk babası Mehmet Tor'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tor'un cenazesi otopsi için morga götürülürken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.