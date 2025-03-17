Alt geçitten koptu araçların üzerine düştü! Büyükçekmece'de korkutan olay
İstanbul Büyükçekmece'de bir alt geçitin tavanından düşen parçalar, seyir halinde bulunan 2 araca isabet etti. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Büyükçekmece'de alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki 2 aracın üzerine düştü. Alt geçitten kopan beton parçaları belediye ekipleri tarafından temizlenirken, kopan parçaların yanı sıra alt geçitin tavanındaki paslı demirler de ortaya çıktı.
Olay, sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana geldi. Alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki bir minibüs ve otomobilin üzerine düştü.
Minibüsün ön camına parçaların düştüğünü fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti. Alt geçidin tavanından kopan levha ve beton parçaları tehlike saçarken, paslı demirler de ortaya çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri düşen beton parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı. Hem yayaların hem de araçların kullandığı alt geçit tehlike saçmaya devam ediyor.