Yaşam

Alt geçitten koptu araçların üzerine düştü! Büyükçekmece'de korkutan olay

İstanbul Büyükçekmece'de bir alt geçitin tavanından düşen parçalar, seyir halinde bulunan 2 araca isabet etti. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Alt geçitten koptu araçların üzerine düştü! Büyükçekmece'de korkutan olay

Büyükçekmece'de alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki 2 aracın üzerine düştü. Alt geçitten kopan beton parçaları belediye ekipleri tarafından temizlenirken, kopan parçaların yanı sıra alt geçitin tavanındaki paslı demirler de ortaya çıktı.

ALT GEÇİTTE BETON PARÇALARI ARAÇLARIN ÜZERİNDE DÜŞTÜ

Olay, sabah saatlerinde 19 Mayıs Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan alt geçitte meydana geldi. Alt geçitten kopan parçalar seyir halindeki bir minibüs ve otomobilin üzerine düştü.

Alt geçitten parçaların düştüğü nokta. (DHA)Alt geçitten parçaların düştüğü nokta. (DHA)

Minibüsün ön camına parçaların düştüğünü fark eden sürücü aracını yol kenarına park etti. Alt geçidin tavanından kopan levha ve beton parçaları tehlike saçarken, paslı demirler de ortaya çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri düşen beton parçalarını temizleyerek yolu tekrar trafiğe açtı. Hem yayaların hem de araçların kullandığı alt geçit tehlike saçmaya devam ediyor.

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