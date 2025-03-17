Dönerci alevlere teslim oldu! 2 işçi dumandan etkilendi

Elazığ'da Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir dönercide öğle saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, 2 işçi dumandan zehirlendi.

Giriş Tarihi: 17.03.2025 13:14

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Elazığ'da bir dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, 2 çalışan dumandan etkilendi.

Gazi Caddesi'ndeki bir dönerci dükkanının tezgah bölümünde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 çalışan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastaneye kaldırıldı. Çalışanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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