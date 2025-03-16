Trafik kavgasında kan aktı! Servis şoförünü kuzenine vurdurdu
Kağıthane’de seyir halindeki servis şoförü Muzaffer Ş. ile 16 BIA 390 plakalı otomobil sürücüsü Serhat S. arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Tartışmanın büyümesiyle, Serhat S. cep telefonuyla kuzeni Ramazan S.'yi arayarak yardım istedi. Ramazan S., motosikletiyle olay yerine gelerek, Muzaffer Ş.’yi silahla vurdu ve ardından sokak ortasında darbetti. Olayın ardından Serhat S. ve Ramazan S. kaçtı. Polis, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda, Serhat S.’nin kiralık bir araçla olay yerinde olduğunu belirleyerek, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Ramazan S. ise silahıyla birlikte Çeliktepe’de yakalandı.
Kağıthane'de seyir halinde olan servis şoförü Muzaffer Ş. ile 16 BIA 390 plakalı otomobil sürücüsü Serhat S. arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
"KUZENİM KAZA YAPMIŞ"
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü Serhat S. cep telefonuyla kuzeni Ramazan S.'yi aradı. Ramazan S. de "Kuzenim kaza yapmış beni oraya götürür müsün" diyerek yoldan çevirdiği motokurye İbrahim K.'nin (26) motosikletiyle olay yerine geldi.
ÖNCE SİLAHLA VURDU SONRA DARBETTİ
Silahını çeken Ramazan S., bağırarak küfür ve hakaret ettiği servis şoförü Muzaffer Ş.'yi kolundan ve omzundan vurdu. Ramazan S. daha sonra da Muzaffer Ş.'yi sokak ortasında darbetti.
Tehditlerde bulunan Ramazan S. daha sonra kuzeni Serhat S. ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Muzaffer Ş.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
ARAÇ KİRALIK ÇIKTI
Olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobilin plakasından sürücüsü Serhat S.'nin aracı Bursa'da bir firmadan kiraladığını belirledi. Devam eden çalışmalarda sürücü Serhat S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Serhat S. olayı kuzeni Ramazan S.'nin gerçekleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine çalışmalarına devam eden polis, Ramazan S.'yi Çeliktepe'de olayda kullandığı silahla yakaladı.
SERVİS ŞOFÖRÜNÜ VURAN TUTUKLANDI
Emniyete götürülen Ramazan S. ve Serhat S.'nin ifadeleri alınarak 'Kasten yaralama' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Serhat S., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı. Servis şoförünü vuran Ramazan S. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.