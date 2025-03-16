Bayrama kaç gün kaldı? 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı arefesi 29 Mart 2025 Cumartesi günü idrak edilecek. Bu tarihte son oruç tutulacak ve bayram öncesi hazırlıklar tamamlanacak.
Ramazan Bayramı Hangi Gün Başlayacak?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart 2025 Pazar gününe denk geliyor. Bayram, üç gün sürecek ve 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Resmi tatil süresi, hafta sonu ve arefe günüyle birleştiğinde çalışanlar için farklılık gösterebilir.
Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?
Resmi takvime göre, Ramazan Bayramı tatili şu şekilde olacak:
Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün)
Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar
Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi
Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı
Özel Sektör Çalışanları Kaç Gün İzinli Olacak?
Özel sektörde tatil süresi, iş yerinin çalışma düzenine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak resmi tatil günleri dışında ek izin verilmediği sürece çalışanlar 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü resmi tatil yapacak. İşverenlerin inisiyatifine bağlı olarak bazı kurumlar tatili uzatabilir.