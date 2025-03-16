Bayrama kaç gün kaldı? 2025 Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

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Özel Sektör Çalışanları Kaç Gün İzinli Olacak?

Özel sektörde tatil süresi, iş yerinin çalışma düzenine bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak resmi tatil günleri dışında ek izin verilmediği sürece çalışanlar 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü resmi tatil yapacak. İşverenlerin inisiyatifine bağlı olarak bazı kurumlar tatili uzatabilir.