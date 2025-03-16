Yaşam

Erzincan'da yoldan çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Erzincan’da gece saatlerinde Ekşisu yolu üzerinde bir trafik kazası meydana geldi. Direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralanarak araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı ve hastaneye sevk edildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzincan'da yoldan çıkan araç takla attı: 1 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ekşisu yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, direksiyon hâkimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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