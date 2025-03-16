Kuşadası'nda sıcaklık 29 dereceyi bulunca plajlar doldu
Aydın'ın gözde turistik ilçesi Kuşadası'nda termometreler 29 dereceyi gösterince, sıcak havayı fırsat bilenler plajlara koştu. Mart ayı olmasına rağmen yaz sezonunu erken açan Kuşadalılar ve tatilciler deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.
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Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 20 dereceyi bulduğu Kuşadası'nda, nem oranı da yüzde 30 olarak ölçüldü. Mart ayı ile birlikte yükselişe geçen hava sıcaklığı nedeniyle kent sakinleri ile yerli ve yabancı turistler, ilçenin dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'na akın etti. Yaz aylarını aratmayan havada, Ege Denizi'nin sularına kendilerini bırakanlar bol bol kulaç atıp, yüzdü. Plaj ve sahillerin hareketli olması ilçe esnafının da yüzünü güldürdü.