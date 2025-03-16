Sıcaklıklar 15 derece birden düşüyor! Yoğun kar yağışı yolda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 18 Mart 2025 Salı günü itibarıyla Balkanlar'dan gelen soğuk hava, Türkiye'yi etkisi altına alacak. Hava sıcaklıkları, Salı günü kuzeybatıda, Çarşamba günü ise tüm ülkede 10-15 °C düşerek normallerin altına inecek. Yağışlar batıda yağmur, doğuda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Öte yandan ani sıcaklık düşüşü, tarım bölgelerinde zirai don riskini artırabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü itibariyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmemiz bekleniyor.
NORMALLERİN ALTINA DÜŞECEK
Hava sıcaklıklarının Salı günü kuzeybatı kesimlerde, Çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (10 °C ila 15 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi tahmin ediliyor.
ÇARŞAMBA'DAN SONRA KAR GELİYOR
Soğuk ve yağışlı havanın, 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışların batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, Çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.
Ayrıca, mevsim normallerinin 10 °C ila 15 °C derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde zirai don hadiselerinin meydana gelmesi muhtemel.
DON UYARISI YAPILDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak olan kar yağışı, zirai don ve buzlanma ile ilgili tahmin ve erken uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.
Bazı illerimizde, 18 Mart 2025 Salı gününü takip eden bir hafta boyunca öngörülen en düşük hava sıcaklıklarının belirtilen değerlere kadar düşmesi bekleniyor.
PAZAR