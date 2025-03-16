Sıcaklıklar 15 derece birden düşüyor! Yoğun kar yağışı yolda

Giriş Tarihi: 16.03.2025 06:40

Hava sıcaklıklarının Salı günü kuzeybatı kesimlerde, Çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (10 °C ila 15 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün son değerlendirmelerine göre, 18 Mart 2025 Salı günü itibariyle Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmemiz bekleniyor.

Yurt genelinde sıcaklıklarda ciddi bir düşüş bekleniyor (İHA)

ÇARŞAMBA'DAN SONRA KAR GELİYOR

Soğuk ve yağışlı havanın, 24 Mart 2025 Pazartesi gününe kadar ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Yağışların batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, Çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Ayrıca, mevsim normallerinin 10 °C ila 15 °C derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ani düşüşü ile birlikte tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde zirai don hadiselerinin meydana gelmesi muhtemel.