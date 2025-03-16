İstanbul'da omotobil ile cip çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'daki Tayakadın - Çatalca yolunda, 34 BG 3503 plakalı otomobil ile 34 HPY 576 plakalı cipin çarpışması sonucu 67 yaşındaki Ali Temizel hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 06:18

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Arnavutköy'de cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Tayakadın - Çatalca yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'ndan Çatalca istikametine seyir halinde olan Ali Temizel'in kullandığı 34 BG 3503 plakalı otomobil, Boyalık Kavşağı'nda 34 HPY 576 plakalı cip ile çarpıştı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada, cipte bulunan H.M., D.M. ve M.N.M. hafif yaralanarak Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü 67 yaşındaki Ali Temizel ise ağır yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Temizel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı araçtaki K.T. de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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