Kocaeli'de kontrolden çıkan cip markete daldı: 2 yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir zincir maketin otoparkından çıkmak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek marketin içine daldı. Olayda aracın içinde bulunan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 01:54

Paylaş



ABONE OL

Ataevler Mahallesi, Sapanca Yolu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada S.A. yönetimindeki 34 KEA 182 plakalı cip, otoparktan çıkmak için sürücüsünün manevra yaptığı sırada aracın kontrolünü kaybetti. Hızla zincir markete dalan araç, cam kapıyı param parça etti.

Kazada, sürücü S.A. ile cipteki ismi öğrenilemeyen çocuk yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN