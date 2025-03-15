Bakanlık duyurdu! Karaya oturan 188 metre boyundaki konteyner gemisi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 16.03.2025 00:12

(Foto: ahaber.com.tr)

188 metre boyundaki kargo gemisi kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda kurtarıldı.

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlık şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC RHIANNON isimli 188 metre boyundaki konteyner gemisi için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KURTARMA-9 Römorkörü, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, balık adam ekibi, Kurtarma Uzmanı ve Kılavuz Kaptanımız olay yerine ivedilikle yönlendirildi.



Konteyner gemisine kendi imkanları ile kurtulması için verilen sürenin sona ermesinin ardından, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ekiplerince kurtarma operasyonu başlatıldı.

Karaya oturan MSC RHIANNON isimli konteyner gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma Uzmanımız, Kılavuz Kaptanımız, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde ve KURTARMA-9 Römorkörümüzce bulunduğu yerden kurtarılarak çevre kirliliği ve can kaybı/yaralanma yaşanmadan gemi başarıyla yüzdürülerek tekrar demirletildi. "