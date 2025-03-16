Hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şüpheli Aydın'da yakalandı

Hakkında aranması bulunan ve 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:37

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Aydın'ın Efeler ilçesinde 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan bir şahsa yönelik çalışma başlatıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.D. isimli şüpheli şahıs yapılan detaylı çalışma sonucu Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı.

TUTUKLANDI

Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmasına müteakip Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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