Eşinden ayrılıp bunalıma giren fotoğrafçı evinin balkonunda ölü bulundu

Giriş Tarihi: 16.03.2025 10:57

Antalya'da otellerde fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen ve kendisine 10 gündür ulaşılamayan şahıs evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

DAİRENİN BALKONUNDA ÖLÜ BULUNDU



Olay, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5034 sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet etmekte olan İsmail Pul'dan bir süredir haber alınamadığını ve ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine verilen adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini sevk edildi. Verilen adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla çıktıkları dairenin balkonunda İsmail Pul'un cansız bedeni ile karşılaştı.