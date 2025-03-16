Gaziantep'teki kazada araç köprüde asılı kaldı

Gaziantep'te İpekyolu mevkisinde meydana gelen kazada, aynı yönde ilerleyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç kontrolden çıkarak köprüde asılı kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, araçtaki aileyi güvenli bir şekilde kurtardı.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 11:08

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Gaziantep'te otomobille çarpıştıktan sonra savrulan hafif ticari araç köprüde asılı kaldı. Aracın içerisinde bulunan aile ise ölümden döndü.

İKİ ARAÇ ÇARPIŞTI

Kaza, dün akşam saatlerine doğru İpekyolu mevkisi 5. Zırhlı Tugay Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde seyir halinde olan 27 DY 073 plakalı hafif ticari araç ile 33 NLB 96 plakalı otomobil çarpıştı.

KÖPRÜDE ASILI KALDI

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek savrulan hafif ticari araç, kavşaktaki köprüde asılı kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, hafif ticari araç içerisinde bulunan aile ölümden döndü. Ekipler köprüde tehlikeli şekilde asılı kalan aracı çekici yardımıyla güçlükle indirdi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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