14'üncü kattan düşen Şeyma öldü! Evde uyurken bulunan sevgilisi gözaltında

Ankara'da Şeyma Gökçe Kayahan (31), 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Olay sırasında evde uyuduğunu söyleyen sevgilisi Hüseyin U. (28) gözaltına alındı. Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini, akşam ise bir çığlık sesi duyduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:23

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Etimesgut ilçesi Şehit Osman Avcı Mahallesi 58'inci Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

Hüseyin U. ve sevgilisi Şeyma Gökçe Kayahan 2 hafta önce taşındıkları evde, iddiaya göre tartıştı. Bir süre sonra Kayahan, 14'üncü kattaki evlerinin penceresinden düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeyma Gökçe Kayahan, ilk müdahalenin ardından ambulansla Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kayahan doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

EVDE UYURKEN BULUNAN SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Bu arada, olay sonrası binaya gelen polis ekipleri, Şeyma Gökçe Kayahan'ın birlikte yaşadığı sevgilisi Hüseyin U.'yu telefonla aradı ve evin zilini çaldı, ancak yanıt alamadı. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek, kapı çilingire açtırılıp içeri girildi. Hüseyin U., yatak odasında uyurken bulundu. Gazi olduğu ve rehabilitasyon gördüğü belirtilen Hüseyin U., kavganın ardından ilaç alıp yatak odasına geçerek uyuduğunu, olaydan haberi olmadığını söyledi. Olay sonrası gözaltına alınan Hüseyin U.'nun, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Çiftin komşuları, gündüz saatlerinde daireden tartışma sesi geldiğini, akşam ise bir çığlık sesi duyduklarını söyledi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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