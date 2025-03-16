Baygın halde bulunmuştu: Genç kadın 5 gün sonra hayatını kaybetti
Gaziantep'teki bir parkta çevredekiler tarafından baygın halde bulunan Nesrin Panoğlu'ndan acı haber geldi. Kaldırıldığını hastanede 5 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklandı.
11 Mart günü Gaziantep'in İbni Sina Mahallesi'ndeki parkta genç kadının baygın halde olduğu ihbarı yapıldı. Ekipler olay yerine sevk edilirken genç kadının Nesrin Panoğlu olduğu belirlendi. Panoğlu, ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılırken tedavi altına alındı.
AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ
Ekipler tarafından yapılan araştırmada Panoğlu'nun 1 yıl önce eşini kaybettiği ve 1 çocuğunun olduğu belirlendi. Ailesinin 1 aydır ulaşamadığı öğrenilen Nesrin Panoğlu'nun şiddete uğradığı ve kanında yüksek dozda uyuşturucu tespit edildi.
Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nesrin Panoğlu, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Panoğlu'nun yapılan ön otopsisinde kanında aşırı dozda uyuşturucu ve vücudunda darp izlerine rastlandı.
TUTUKLANDI
Hastaneye kaldırılan Nesrin Panoğlu, ağabeyine bir eve kilitlenerek şiddete maruz kaldığını, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yapmaya zorlandığını, kendisine bunları yapan kişinin Soner D. olduğunu iddia etti. Ağabeyinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı.
Adli Tıp Kurumu morgunda cenazeyi teslim alan İsmail Panoğlu, kız kardeşinin bilinçli olarak öldürüldüğünü iddia ederek, "Kız kardeşimden uzun süredir haber alamıyorduk. Salı günü polisler arayıp kardeşimin hastanede olduğunu söylediler. Yoğun bakımda tedavi görüyordu bugün de öldü. Kız kardeşimin ölümüne sebep olan herkesin tutuklanmasını istiyoruz. Kız kardeşimi günlerce eve hapsedip elini ayağını bağlayarak şiddet uygulayıp, uyuşturucu verip fuhuş yaptırmışlar. Kardeşimi bu duruma düşüren herkesten şikayetçiyiz" diye konuştu.