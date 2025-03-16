Baygın halde bulunmuştu: Genç kadın 5 gün sonra hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 16.03.2025 16:30

11 Mart günü Gaziantep 'in İbni Sina Mahallesi 'ndeki parkta genç kadının baygın halde olduğu ihbarı yapıldı. Ekipler olay yerine sevk edilirken genç kadının Nesrin Panoğlu olduğu belirlendi. Panoğlu, ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılırken tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Nesrin Panoğlu (DHA)

AŞIRI DOZDA UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan araştırmada Panoğlu'nun 1 yıl önce eşini kaybettiği ve 1 çocuğunun olduğu belirlendi. Ailesinin 1 aydır ulaşamadığı öğrenilen Nesrin Panoğlu'nun şiddete uğradığı ve kanında yüksek dozda uyuşturucu tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Nesrin Panoğlu, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Panoğlu'nun yapılan ön otopsisinde kanında aşırı dozda uyuşturucu ve vücudunda darp izlerine rastlandı.

TUTUKLANDI

Hastaneye kaldırılan Nesrin Panoğlu, ağabeyine bir eve kilitlenerek şiddete maruz kaldığını, uyuşturucu kullanma ve fuhuş yapmaya zorlandığını, kendisine bunları yapan kişinin Soner D. olduğunu iddia etti. Ağabeyinin şikayetinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Soner D. tutuklandı.