Yaşam

Sınavda kopya çekmek için akıl almaz yöntem! Mikro ses cihazı ile iç çamaşırına…

Tunceli’de akıllara durgunluk veren kopya düzeneği bu kadarı da pes dedirtti. İl Jandarma komutanlığı sınav yolsuzluğunu deşifre ederek MTSK E-Sınav/Sürücü Belgesi sınavında, elektronik kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışan bir şahıs kıskıvrak yakaladı. Olayda iki kişi gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Sınavda kopya çekmek için akıl almaz yöntem! Mikro ses cihazı ile iç çamaşırına…

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında kopya düzeneği hazırlayan düzenbazlara karşı başlattığı operasyonda, 14 Mart 2025 tarihinde 2 kişiyi üzerlerinde kopya düzeneğiyle yakaladı.

TUNCELİ'DE KOPYA OPERASYONU!

Şahsın üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi.

Tunceli'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran şüpheliler yakalandı / İHATunceli'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran şüpheliler yakalandı / İHA

BİLGİ AKTARIMI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Jandarma ekipleri, ayrıca sınav dışındaki bir noktadan bilgi aktarımı yapan ikinci bir şahsı da takibe aldı. Araç içinde yakalanan bu kişinin, kopya sisteminin dış bağlantısını sağladığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada, sınav sorularının cevaplarını iletmeye yarayan bir cihaz bulundu.

Olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.

Yapılan üst aramasında şahsın üzerinden çıkan düzenek pes dedirtti / İHAYapılan üst aramasında şahsın üzerinden çıkan düzenek pes dedirtti / İHA

Kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandıKopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girerken yakalandı KOPYA DÜZENEĞİYLE EHLİYET SINAVINA GİRERKEN YAKALANDI
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