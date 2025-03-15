Sınavda kopya çekmek için akıl almaz yöntem! Mikro ses cihazı ile iç çamaşırına…

Giriş Tarihi: 15.03.2025 19:22

Tunceli'de ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran şüpheliler yakalandı / İHA

BİLGİ AKTARIMI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Jandarma ekipleri, ayrıca sınav dışındaki bir noktadan bilgi aktarımı yapan ikinci bir şahsı da takibe aldı. Araç içinde yakalanan bu kişinin, kopya sisteminin dış bağlantısını sağladığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada, sınav sorularının cevaplarını iletmeye yarayan bir cihaz bulundu.

Olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.