Sınavda kopya çekmek için akıl almaz yöntem! Mikro ses cihazı ile iç çamaşırına…
Tunceli’de akıllara durgunluk veren kopya düzeneği bu kadarı da pes dedirtti. İl Jandarma komutanlığı sınav yolsuzluğunu deşifre ederek MTSK E-Sınav/Sürücü Belgesi sınavında, elektronik kopya düzeneğiyle sınava girmeye çalışan bir şahıs kıskıvrak yakaladı. Olayda iki kişi gözaltına alınırken şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyet sınavlarında kopya düzeneği hazırlayan düzenbazlara karşı başlattığı operasyonda, 14 Mart 2025 tarihinde 2 kişiyi üzerlerinde kopya düzeneğiyle yakaladı.
Şahsın üzerinde yapılan aramada, iç çamaşırına gizlenmiş vaziyette cep telefonu ve kulak içine yerleştirilmiş mikro ses aktarma cihazı ele geçirildi.
BİLGİ AKTARIMI YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
Jandarma ekipleri, ayrıca sınav dışındaki bir noktadan bilgi aktarımı yapan ikinci bir şahsı da takibe aldı. Araç içinde yakalanan bu kişinin, kopya sisteminin dış bağlantısını sağladığı tespit edildi. Araçta yapılan aramada, sınav sorularının cevaplarını iletmeye yarayan bir cihaz bulundu.
Olayla ilgili olarak 2 şahıs yakalanarak haklarında adli işlemlere başlandı.