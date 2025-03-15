Sigaraların ÖTV oranı ile maktu vergi tutarı yeniden belirlendi

Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:54

Sigaradaki vergiye enflasyon ayarı (AA)

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kararla vergi gelirlerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacak şekilde ÖTV'nin kompozisyonunda değişikliğe gidildi.

Bu kapsamda, sigaraların ÖTV oranında indirim yapılırken bu indirimden kaynaklanacak vergi gelirlerindeki azalışı telafi etmek için maktu vergi tutarında artış gerçekleştirildi.