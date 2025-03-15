Yaşam

Kendini kimsesiz çocuklara adadı! Elif Karagül hayalini gerçekleştirdi

Trabzon'da dünyaya gelen Elif Karagül'ün annesi, 4'üncü çocuğunu dünyaya getirirken, babası da 6 ay sonra öldü. 12 yaşında hem öksüz hem yetim kalan Elif ve kardeşleri devlet korumasına alındı. Yurtta büyüyen Elif, üniversiteyi bitirdikten sonra kendisini kimsesiz çocuklara adadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kendini kimsesiz çocuklara adadı! Elif Karagül hayalini gerçekleştirdi

12 yaşındayken önce annesini, 6 ay sonra ise babasını kaybeden Elif, 3 kardeşiyle devletin kanatlarında büyüdü. Şimdi sosyal hizmet uzmanı olan Elif, artık kendisi gibi yetim ve öksüz kız çocuklarına destek oluyor.

Elif Karagül'ün anne ve babası (AHABER ARŞİV)Elif Karagül'ün anne ve babası (AHABER ARŞİV)

ANNE VE BABASINI KAYBETTİ

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Gökçe köyünde dünyaya gelen Elif Karagül, 3 kız kardeşin en büyüğüydü. Elif 12 yaşında iken 2011 yılında annesi Naime Karagül doğum esnasında öldü. Dünyaya gelen erkek bebeğe Yüksel Osman ismini verdiler. Elif annesinin vefatından 6 ay sonra karaciğer rahatsızlığı nedeniyle babası İsmet Karagül'ü kaybetti.

Sonrasında Elif ile kız kardeşleri GÜllü ve Fatma Karagül, Aile Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından mahkeme kararıyla devlet korumasına alınarak çocuk evine yerleştirildi. Erkek kardeşleri Yüksel Osman ise koruyucu aile olarak uzaktan akrabaları olan sütannesine verildi.

Elif Karagül (AHABER ARŞİV)Elif Karagül (AHABER ARŞİV)

SEVGİ EVLERİNDE BÜYÜDÜ

Sabah'ın haberine göre Devlet desteğiyle 3 kardeş sevgi evlerinde büyüyüp, okudu. Elif lise eğitimini tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler bölümünü bitirdi. Çocuk evlerinde büyüdüğü için bu bölümü okumayı tercih eden 26 yaşındaki Elif 2 yıl önce Sosyal hizmetler uzmanı olarak Trabzon'da göreve başladı.

Şu an 23 yaşında olan kardeşi Güllü Karagül ise Karadeniz Teknik Üniversitesi biyomedikal cihaz teknolojileri bölümünde okuyor. Diğer kız kardeşi Fatma (21) ise memur olarak çalışıyor. 14 yaşındaki kardeşleri Yüksel Osman ise ortaokul son sınıf öğrencisi...

Elif Karagül (AHABER ARŞİV)Elif Karagül (AHABER ARŞİV)

"ÇOCUK EVLERİNDE VERİLEN DESTEĞİ UNUTMADIM"

Trabzon Kamu Hastaneleri Başkanlığında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Elif Karagül, "Annem ve babamı 6 ay arayla kaybettim. Annem 2011 yılında erkek kardeşim Yüksel Osman'ın doğumu sırasında vefat etti. Karaciğer hastası babam İsmet ise annemin ölümünden 6 ay sonra öldü. 2 kız ve bir erkek kardeşimle kendimizi devletin şefkatli kollarında bulduk. Hiçbir şeyimiz yokken devletimiz bize dershane eğitimi verdi. Eğitimimizi sağladı, baktı, büyüttü, kimseye muhtaç etmeden iş sahibi yaptı. O yıllarda devletimiz bizi yalnız bırakmadı. "

"Çocuk evlerinde verilen desteği unutmadım. O nedenle ben de üniversitede sosyal hizmet bölümünü okudum. Üniversite öğrenimimi tamamlayarak sosyal hizmetler uzmanı oldum. Bu bölümü istememin sebebi o yıllarda devletimizin desteğini asla unutamadığım için ben de kimsesiz çocukların yanında olup, onlara destek olmak istedim" dedi.

Elif Karagül (AHABER ARŞİV)Elif Karagül (AHABER ARŞİV)

"DEVLET BİZE HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPTI"

Koruyucu aile yanında ya da devlet kurumunda kalan 18 yaş altı çocukların sağlık tedbirleri, hastaneye yönlendirme işlemleri ile ilgilendiğini belirten Elif Karagül sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun yanı sıra hafta sonları sevgi evlerine gidip, çocuklarla ilgileniyorum. Onlarla konuşuyorum. Devletimiz bize anne, baba, yuva oldu. Annem ve babamı 6 ay arayla kaybettikten sonra büyük bir travma yaşadık."

"Devletimiz bize sahip çıktı, şefkatli kollarında yaşadığımız acı günleri unuttuk. Çocuk evlerinde sosyal hizmet uzmanları tarafından bize verilen şefkat ve destekle aile gibi olmamız özellikle ben de büyük bir yer etti. Ben de okuyup, sosyal hizmetler uzmanı olup, kimsesiz çocukları daha iyi anlayıp, onlara destek olmak istedim. Çocukları çok seviyorum. Ufacıkta olsa bir şeyler katmak, yol göstermek beni çok mutlu ediyor. Onlarla çok mutluyum. Devletime borcumu ödemek istedim" diye konuştu.

Elif ve diğer kardeşleri hep birlikte aynı evde yaşıyorlar.