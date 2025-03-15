Kendini kimsesiz çocuklara adadı! Elif Karagül hayalini gerçekleştirdi
Trabzon'da dünyaya gelen Elif Karagül'ün annesi, 4'üncü çocuğunu dünyaya getirirken, babası da 6 ay sonra öldü. 12 yaşında hem öksüz hem yetim kalan Elif ve kardeşleri devlet korumasına alındı. Yurtta büyüyen Elif, üniversiteyi bitirdikten sonra kendisini kimsesiz çocuklara adadı.
12 yaşındayken önce annesini, 6 ay sonra ise babasını kaybeden Elif, 3 kardeşiyle devletin kanatlarında büyüdü. Şimdi sosyal hizmet uzmanı olan Elif, artık kendisi gibi yetim ve öksüz kız çocuklarına destek oluyor.
ANNE VE BABASINI KAYBETTİ
Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Gökçe köyünde dünyaya gelen Elif Karagül, 3 kız kardeşin en büyüğüydü. Elif 12 yaşında iken 2011 yılında annesi Naime Karagül doğum esnasında öldü. Dünyaya gelen erkek bebeğe Yüksel Osman ismini verdiler. Elif annesinin vefatından 6 ay sonra karaciğer rahatsızlığı nedeniyle babası İsmet Karagül'ü kaybetti.
Sonrasında Elif ile kız kardeşleri GÜllü ve Fatma Karagül, Aile Sosyal Hizmetler müdürlüğü tarafından mahkeme kararıyla devlet korumasına alınarak çocuk evine yerleştirildi. Erkek kardeşleri Yüksel Osman ise koruyucu aile olarak uzaktan akrabaları olan sütannesine verildi.
SEVGİ EVLERİNDE BÜYÜDÜ
Sabah'ın haberine göre Devlet desteğiyle 3 kardeş sevgi evlerinde büyüyüp, okudu. Elif lise eğitimini tamamladıktan sonra Konya Selçuk Üniversitesi'nde Sosyal Hizmetler bölümünü bitirdi. Çocuk evlerinde büyüdüğü için bu bölümü okumayı tercih eden 26 yaşındaki Elif 2 yıl önce Sosyal hizmetler uzmanı olarak Trabzon'da göreve başladı.
Şu an 23 yaşında olan kardeşi Güllü Karagül ise Karadeniz Teknik Üniversitesi biyomedikal cihaz teknolojileri bölümünde okuyor. Diğer kız kardeşi Fatma (21) ise memur olarak çalışıyor. 14 yaşındaki kardeşleri Yüksel Osman ise ortaokul son sınıf öğrencisi...