Kendini kimsesiz çocuklara adadı! Elif Karagül hayalini gerçekleştirdi

"Çocuk evlerinde verilen desteği unutmadım. O nedenle ben de üniversitede sosyal hizmet bölümünü okudum. Üniversite öğrenimimi tamamlayarak sosyal hizmetler uzmanı oldum. Bu bölümü istememin sebebi o yıllarda devletimizin desteğini asla unutamadığım için ben de kimsesiz çocukların yanında olup, onlara destek olmak istedim" dedi.

Trabzon Kamu Hastaneleri Başkanlığında Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev yapan Elif Karagül, "Annem ve babamı 6 ay arayla kaybettim. Annem 2011 yılında erkek kardeşim Yüksel Osman'ın doğumu sırasında vefat etti. Karaciğer hastası babam İsmet ise annemin ölümünden 6 ay sonra öldü. 2 kız ve bir erkek kardeşimle kendimizi devletin şefkatli kollarında bulduk. Hiçbir şeyimiz yokken devletimiz bize dershane eğitimi verdi. Eğitimimizi sağladı, baktı, büyüttü, kimseye muhtaç etmeden iş sahibi yaptı. O yıllarda devletimiz bizi yalnız bırakmadı. "

Elif Karagül (AHABER ARŞİV)

"DEVLET BİZE HEM ANNELİK HEM BABALIK YAPTI"

Koruyucu aile yanında ya da devlet kurumunda kalan 18 yaş altı çocukların sağlık tedbirleri, hastaneye yönlendirme işlemleri ile ilgilendiğini belirten Elif Karagül sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun yanı sıra hafta sonları sevgi evlerine gidip, çocuklarla ilgileniyorum. Onlarla konuşuyorum. Devletimiz bize anne, baba, yuva oldu. Annem ve babamı 6 ay arayla kaybettikten sonra büyük bir travma yaşadık."

"Devletimiz bize sahip çıktı, şefkatli kollarında yaşadığımız acı günleri unuttuk. Çocuk evlerinde sosyal hizmet uzmanları tarafından bize verilen şefkat ve destekle aile gibi olmamız özellikle ben de büyük bir yer etti. Ben de okuyup, sosyal hizmetler uzmanı olup, kimsesiz çocukları daha iyi anlayıp, onlara destek olmak istedim. Çocukları çok seviyorum. Ufacıkta olsa bir şeyler katmak, yol göstermek beni çok mutlu ediyor. Onlarla çok mutluyum. Devletime borcumu ödemek istedim" diye konuştu.

Elif ve diğer kardeşleri hep birlikte aynı evde yaşıyorlar.