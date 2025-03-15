Halı sahada gelen ölüm! Acılı baba böyle seslendi: Başkalarının canı yanmasın

İstanbul'da iki ayrı halı saha maçı sırasında fenalaşan Berat Yelkenbasan (20) ve Hasan Yalavaç (17) kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Yelkenbasan ve Yalavaç'ın fenalaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Acılı baba, "Halı sahalarda profesyonel sağlıkçılar olsun. Başkalarının canı yanmasın." dedi.

Giriş Tarihi: 15.03.2025 09:57

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Olay, 27 Şubat saat 23.00 sıralarında Bakırköy, Kartaltepe Mahallesinde bulunan halı sahada meydana geldi. Berat Yelkenbasan, arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdığı Berat Yelkenbasan yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sancaktepe, Abdurrahmangazi Mahallesi'nde 13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü. Yalavaç'ın yerde hareketsiz yattığını fark eden arkadaşları yardımına koşarak durumunu kontrol ettikten sonra sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Yalavaç'ın hayatını kaybettiği öğrenildi. 3 hafta arayla yaşanan halı saha ölümleriyle ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

13 Mart'ta arkadaşlarıyla halı saha maçı yapan Hasan Yalavaç fenalaşarak yere düştü (DHA)

ACILI BABA KONUŞTU: "HALI SAHALARDA SAĞLIK EKİBİ BULUNDURULSUN, BAŞKA CANLAR YANMASIN"

Öte yandan, 17 yaşındaki Hasan Yalavaç'ın naaşının defnedilmesinin ardından babası Maşallah Yalavaç Sancaktepe'de bulunan Hz. Ali Camii'nde taziyeleri kabul etti. SABAH'a konuşan acılı baba, "Oğlumun herhangi bir rahatsızlığı yoktu, sapasağlamdı, oruç tutuyordu, iftardan sonra 'Maçım var.' dedi, evden çıktı. Gec, arkadaşları beni aradı, 'Hasan bayıldı.' dediler. Hastaneye gittiğimizde oğlumun vefat ettiğini öğrendim. Halı sahalarda gelen ecellerin önüne geçilsin, önlemler alınsın. Halı sahalarda profesyonel sağlıkçılar olsun. Başkalarının canı yanmasın." diye konuştu.

Acılı baba: Halı sahalarda profesyonel sağlıkçılar olsun. Başkalarının canı yanmasın. (DAH)

'SPOR, BELİRLİ KOŞULLAR ALTINDA TAM TERSİ ETKİ GÖSTEREBİLİR'

Halısahalarda yaşanan ölüm vakalarını değerlendiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Akın Torun, "Son zamanlarda halı sahalardan çok fazla ölüm haberi almaya başladık. Baktığımız zaman, 35 yaş üstü saha içerisindeki ani ölümlerin temel sebebi kalp krizi, yani kardiyovasküler hastalık. Fakat 35 yaş altı genç insanlara baktığımız zaman 2 grup öne çıkmakta. Bunlardan birincisi yapısal kalp hastalıkları. Yani doğuştan gelen kalp hastalıkları. İkincisi ise, ritim bozuklukları. Genel olarak baktığımızda, bunların birçoğu önlenebilir, öncesinde öngörülebilir faktörlerden kaynaklanmakta. Biz kalp krizine yatkın bir toplumuz. Literatürü incelediğimiz zaman Avrupalılara kıyasla birkaç konuda olumsuz birinciliklerimiz var. En çok sigarayı biz içiyoruz, en obezi biziz ve spor indeksi en düşük olan biziz. Bu da bizi kalp rahatsızlıklarında daha riskli hale getiriyor. Bunun yanında egzersiz bizim için potansiyel bir risk oluşturmak yerine, kesinlikle koruyucudur. Fakat burada en büyük risk, günlük hayatında çok fazla fiziksel aktivitede bulunmayan, aniden çok fazla fiziksel aktivite sergilemeye çalışan insanlarda oluyor. Dolayısıyla, normal bir kişinin yüksek derecede efor gerektirecek bir spora başlama planı varsa öncesinde bir kalp kontrolü yaptırmasında fayda var. Spor öncesinde ailesinde ani kardiyak ölüm öyküsü olanlar ve fiziksel efor sırasında herhangi semptom hissedenler kalp kontrolüne gitmeli. Biz nasıl hastalarımıza kronik hastalıklarında reçete yazıyorsak, aynı şekilde sporda da hem normal hastalarımız için hem de profesyonel sporcular için bireyselleştirilmiş reçeteler ile performansı en iyi şekilde artırırken, bunu güvenli bir zeminde yapmaya çalışıyoruz. Kalp damar hastalığı yönünden son derece koruyucu olan spor, bizim için bir şifa olmakla beraber, belirli koşullar altında tam tersi etki gösterebilir. Eğer bir şüpheniz varsa, bir risk faktörünüz varsa veya genetik bir risk faktörünüz varsa en yakın kalp doktoruna bunu danışmanızda fayda var" dedi.

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