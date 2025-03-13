Tekirdağ'daki plastik kalıp makinesi üreten fabrikada yangın

Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:34

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan plastik kalıp makinesi üreten fabrikada yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş yerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.