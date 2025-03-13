Yaşam

Tekirdağ'daki plastik kalıp makinesi üreten fabrikada yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kosikop Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik kalıp makinesi üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın dış yalıtımının yangından etkilendiği görülürken alevler kontrol altına alındı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tekirdağ'daki plastik kalıp makinesi üreten fabrikada yangın

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan plastik kalıp makinesi üreten fabrikada yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş yerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. (DHA) Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. (DHA)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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