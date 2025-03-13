Tekirdağ'daki plastik kalıp makinesi üreten fabrikada yangın
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan Kosikop Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik kalıp makinesi üreten fabrikada yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni bilinmezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın dış yalıtımının yangından etkilendiği görülürken alevler kontrol altına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan plastik kalıp makinesi üreten fabrikada yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş yerinde yangın meydana geldi. Çevredekilerin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle birlikte yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili başlatılan inceleme sürüyor.