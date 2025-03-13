Bir inat uğruna ölümden döndü! Abi-kardeş arasındaki gerilim "pes artık" dedirtti

Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:37

Cengiz Sevim iddiaya göre, çıktığı mahkemede tadilatı yaptıracağını söyleyerek beraat etti. (İHA)

Olaydan birkaç yıl sonrasında ise Cengiz Sevim vefat etti. Ancak mutfak ve banyo tavanındaki sorun artarak devam etti ve mutfak dolabının üst bölümü sahur saatlerinde büyük bir gürültü ile montelendiği yerden aşağı düştü. Şans eseri o esnada mutfakta kimsenin olmaması yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.



"ORTADA İNAT VE DARGINLIK VAR"



Ali Cengiz, büyük bir korku ve panik yaşadıkları olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatarak, "Kardeşim öldükten sonra hanımına laf anlatamadık. Su sızıntısını bize de yaptırmıyor, kendisi de yaptırmıyor ve sonunda mutfak dolabı uçtu. Eşim ve ben bu yüzden ölüm tehlikesi atlattık. Eğer olay esnasında birimiz burada olsaydık, yoğun bakımda olabilirdik, yaptırmadığı için böyle oldu. Ortada inat ve dargınlık var. 'Benden dolayı değil' diyerek bilerek yaptırmak istemiyor. Evim yaklaşık 15 yıldır bu halde" dedi.