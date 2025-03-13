Oto tamir dükkanına silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Fatih'te bulunan oto tamir dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli şüpheli tarafından açılan 3 el ateşte Volkan Salcıoğlu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 09:22

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Fatih'te dün öğle saatleri Zeyrek Mahallesi'nde bulunan oto tamir dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Maskeli bir şüpheli tarafından gerçekleştirilen saldırıda oto tamir işi yapan Volkan Salcıoğlu ağır yaralandı. 3 el ateşin hedefi olan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden oto tamirci Volkan Salcıoğlu (DHA) HAYATINI KAYBETTİ Volkan Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırgan polis ekipleri tarafından aranıyor. (DHA) "DURUMU İYİ DEĞİLDİ" Çevrede esnaflık yapan Ahmet Tükenmez, "Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu pek iyi değildi. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi" dedi. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN