Mardin’de trafik terörü iş başında! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan minibüs ile kamyonet kazaya neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken olayda 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 01:17

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Mazdağı ilçenin kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde kontrolden çıkan iki araç çarpıştı. Plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonetin içinde bulunan A.K., A.K., M.K., B.K., B.Ö., T.Ö., A.D., H.A., S.E., H.P., Ş.K., Z.C. ve M.E. yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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