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Bayrampaşa'da ölümlü trafik kazası! Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bayrampaşa'da hafif ticari araç, Kocatepe Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan yaya hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan sürücü ise yakalandı.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:52 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 15:12
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BAYRAMPAŞA’DA ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Bayrampaşa'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi, kaçan sürücü yakalandı.

BAYRAMPAŞA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

Kocatepe Mahallesi Şemsi Paşa Caddesi'nde Ramazan E. idaresindeki 06 BCA 476 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, sürücü ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği yayanın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücü Ramazan E'yi kaza yerine yakın bir yerde yakaladı.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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