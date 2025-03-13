Gece vakti yangın paniği! Alevler sonrası küle döndü

Bolu'da gece saatlerinde çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Elektrik kablolarından kaynaklı çıktığı tahmin edilen yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Yangında ahır ve samanlık küle dönerken ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 01:47

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Bolu'da gece saatlerinde elektrik kablolarından kaynaklı çıktığı düşünülen yangında ahır ve samanlık alev alev yandı.

Yangın, merkeze bağlı Yakabayat köyünün Bulutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa M.'ye ait samanlıkta yangın çıktı.

ALEVLER SIÇRAYARAK BÜYÜDÜ

Elektrik kablolarından kaynaklı çıktığı düşünülen yangın, saman balyalarının alevlenmesiyle ahıra sıçradı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AHIR VE SAMANLIK KÜLE DÖNDÜ

Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, kontrol altına alındı. Ahır ve samanlığın içten içe küle döndüğü yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

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