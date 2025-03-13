Maltepe trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası kesildi
Maltepe'de bir aracın önünü keserek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsüne 3 bin 972 lira ceza uygulandı. Aracının plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü S.Ş.B. gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, D-100 kara yolunda bir aracın önünü keserek trafiği tehlikeye düşüren otomobil sürücüsünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Aracının plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü S.Ş.B. gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "ani yavaşlama", "trafiği engellemek", "yakın takip" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden 3 bin 972 lira idari para cezası uygulandı.