Sivas'ta korkunç kaza! Kontrolden çıktı şarampole uçtu: 3'ü ağır 4 yaralı

Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:31

Sivas'ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3'ağır, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 12.30 sıralarında Sivas - Erzincan kara yolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında meydana geldi.

Metin Gülmez'in kontrolünü yitirdiği 06 CIN 595 plakalı otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü Gülmez ile yanındaki Songül Gülmez, Sırma Gülmez ve Nacer Erdoğan yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.