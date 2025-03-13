Çanakkale'de tütün ürünleri ticareti yapanlara yönelik operasyon: 5 gözaltı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kaçak tütün ürünleri ticareti yapıldığı tespit edilen ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda ticaret yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 13.03.2025 14:46

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda M.K isimli şüphelinin Çan'dan Biga'ya gelip toptan şekilde açık tütün satışı yapacağını, H.Ç, R.Ç, İ.Ç. ve A.G'nin ise ev ve iş yerlerinde kaçak tütün imalatı ve satışı yaptıklarını tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda M.K, H.Ç, A.G. İ.Ç. ile R.Ç, yakalandı.

TÜTÜN İMALATINDA KULLANILAN ÜRÜNLERE EL KONULDU

Ekiplerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 327 kilogram kıyılmış bandrolsüz satışa hazır tütün, ⁠188 kutu tütün ile doldurulmuş makaron, ⁠568 dolu sigara paketi, ⁠36 kutu bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), ⁠500 bandrolsüz sigara paketi, ⁠3 otomatik sigara sarma makinesi ile kompresör ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerden R.Ç. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, M.K, H.Ç, A.G. ile İ.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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