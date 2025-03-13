Bolu'da kereste fabrikası yangını: Kontrol altına alındı

Giriş Tarihi: 13.03.2025 13:50

Bolu 'nun Mengen ilçesinde saat 12:30 sıralarında yangın meydana geldi. Kereste fabrikasında yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. Fabrikadaki yangını görenler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

Kereste yangını çevre mahallelerden görüntülendi. (DHA)

VALİ AYDIN'DAN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, kereste fabrikasında çıkan yangına ilişkin son bilgileri paylaştı. Aydın, "Yaklaşık 250 dönümlük bir yer burası. Buranın 15 bin metrekare kapalı alana sahip üretim yerinde çatı yangını şeklinde başlıyor. Saat 12.50 civarında ilk ihbar geliyor. Bölge itfaiyeleri, orman teşkilatı burada. Şu aşamada herhangi bir vatandaşımızın can kaybı ya da yaralanması söz konusu değil. Müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.