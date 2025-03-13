Bolu'da kereste fabrikası yangını: Kontrol altına alındı
Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanları görenler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler 1,5 saatin sonunda kontrol altına alındı.
Bolu'nun Mengen ilçesinde saat 12:30 sıralarında yangın meydana geldi. Kereste fabrikasında yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. Fabrikadaki yangını görenler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Serpek mevkiinde bulunan fabrikaya ekipler intikal ederken söndürme çalışmaları devam ediyor.
VALİ AYDIN'DAN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, kereste fabrikasında çıkan yangına ilişkin son bilgileri paylaştı. Aydın, "Yaklaşık 250 dönümlük bir yer burası. Buranın 15 bin metrekare kapalı alana sahip üretim yerinde çatı yangını şeklinde başlıyor. Saat 12.50 civarında ilk ihbar geliyor. Bölge itfaiyeleri, orman teşkilatı burada. Şu aşamada herhangi bir vatandaşımızın can kaybı ya da yaralanması söz konusu değil. Müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.