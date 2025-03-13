Yaşam

Bolu'da kereste fabrikası yangını: Kontrol altına alındı

Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan kereste fabrikasında yangın çıktı. Yoğun dumanları görenler 112 ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler 1,5 saatin sonunda kontrol altına alındı.

DHA
AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bolu'da kereste fabrikası yangını: Kontrol altına alındı

Bolu'nun Mengen ilçesinde saat 12:30 sıralarında yangın meydana geldi. Kereste fabrikasında yükselen alevler çevrede paniğe neden oldu. Fabrikadaki yangını görenler 112 sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu.

BOLU'DAKİ KERESTE FABRİKASINDA YANGIN

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Serpek mevkiinde bulunan fabrikaya ekipler intikal ederken söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kereste yangını çevre mahallelerden görüntülendi. (DHA) Kereste yangını çevre mahallelerden görüntülendi. (DHA)

VALİ AYDIN'DAN YANGINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, kereste fabrikasında çıkan yangına ilişkin son bilgileri paylaştı. Aydın, "Yaklaşık 250 dönümlük bir yer burası. Buranın 15 bin metrekare kapalı alana sahip üretim yerinde çatı yangını şeklinde başlıyor. Saat 12.50 civarında ilk ihbar geliyor. Bölge itfaiyeleri, orman teşkilatı burada. Şu aşamada herhangi bir vatandaşımızın can kaybı ya da yaralanması söz konusu değil. Müdahale ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA)Kereste fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. (DHA)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında, itfaiyenin soğutma çalışması sürüyor.

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