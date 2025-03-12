Yalova'da korkutan yangın!

Yalova’nın Armutlu ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Çevrede bulunan vatandaşlar yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin yangına yaptığı müdahale sonucunda kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 00:48

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Baraj mevkiinde ortaya çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürerken yangının çıkış nedeninin henüz tespit edilemediği bildirildi. Yangına Armutlu ve Esenköy itfaiye ekipleri, Orman Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma sonrasında yangın söndürmeyi başardı. Bölgedeki ekiplerin rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadığı öğrenildi.

Yalova Valiliği Armutlu ilçesindeki orman yangınıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, "11 Mart 2025 tarihinde saat 22.56'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir tekneden, Armutlu ilçemiz Gölbaşı Mevkii 9 numaralı bölmede yangın çıktığına dair ihbar ulaşmıştır. İhbarın ardından yangına hızla müdahale edilebilmesi için 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, Armutlu Belediyesine ait 2 su tankeri ve 1 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir. Yangın söndürme çalışmalarına 15 orman işçisi, Armutlu Belediyesinden 7 itfaiye görevlisi, 5 orman muhafaza memuru ve 1 orman işletme şefi olmak üzere toplam 28 personel katılmıştır. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, ekiplerimizin yoğun çabası ve koordineli müdahalesi sonucu kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

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