İnşaat çalışması sırasında yol çöktü: Yol trafiğe kapandı!
Bahçelievler’de yapımı süren bir inşaat çalışması sırasında yol çöktü. Yaşanan olayın ardından trafiğe kapanırken ekipler tedbir amaçlı sokağın elektriklerinin kesildiğini bildirdi.
Kocasinan Merkez Mahallesi Şevkat Sokak'ta saat 22.30 sıralarında inşaat çalışması sırasında çöken yol sakağı trafiğe kapattı. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta, İGDAİ VE BEDAŞ ekipleri sevk edildi.
BEDAŞ ekipleri önlem amaçlı elektrikleri keserken, İGDAŞ ekipleri gaz kaçağı ihtimaline karşı incelemelerde bulundu. Olay erinde ekiplerin aldığı önlemler devam ederken, çöken kısım demir plakalarla kapatıldı. Ekipler tedbir amaçlı sokağı trafiğe kapattı.