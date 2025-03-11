Katil İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı! Filistinli çocuk o dehşet anlarını anlattı: Şiddet uyguladılar

Katil İsrail askerleri işkencelerine hız kesmeden devam ediyor. Filistinli 6 yaşındaki İbrahim Ebu Gali, İsrail ordusu tarafından Cenin kentinde gözaltına alınırken maruz kaldığı şiddeti anlattı. Kendisinin ve diğer alıkonanların önce büyük bir odada, ardından daha küçük bir odada tutulduğunu söyleyen İbrahim, akşam saatlerinde serbest bırakılmadan önce darp edildiğini belirtti. Minik İbrahim, askeri araç içinde taşınırken bir askerin onu arkasından tutarak şiddet uyguladığını da vurguladı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 00:07

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Sosyal medyada paylaşılan bir video kaydında konuşan küçük İbrahim, Cenin'in Hayfa Caddesi'nde, dedesinin evinde uyurken sabah saat 5 civarında, kardeşi ve bazı akrabalarıyla birlikte İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Görüntülerde yorgun ve alt kısmı çıplak halde görülen İbrahim, İsrail askerlerinin üzerindeki kıyafetleri alarak onu bir torbayla sardığını ifade etti.

"Dedemin evindeydim, drone sesi duydum, evin önünde görünce kaçtım." diyen İbrahim, iki askeri aracın geldiğini, akrabalarının yere yatmaya zorlandığını ve daha sonra hepsinin Cenin'in kuzeyindeki Celem kontrol noktasına götürüldüğünü anlattı.

Kendisinin ve diğer alıkonanların önce büyük bir odada, ardından daha küçük bir odada tutulduğunu söyleyen İbrahim, akşam saatlerinde serbest bırakılmadan önce darp edildiğini belirtti. Minik İbrahim, askeri araç içinde taşınırken bir askerin onu arkasından tutarak şiddet uyguladığını da vurguladı.

Bölgedeki yerel kaynaklara göre, İbrahim'in büyükannesi, sabah saatlerinde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Cenin'de hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Fayize İbrahim Ebu Gali (58), Cenin'e yönelik işgal saldırısı sonucu hayatını kaybetti" ifadelerini kullandı.

Bugün erken saatlerde, İsrail ordusunun Cenin kenti ve mülteci kampına yönelik operasyonlarında biri yaşlı kadın olmak üzere dört Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında ciddi bir artış yaşanıyor. Bu süreçte İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında 168'i çocuk olmak üzere toplam 933 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 7 bin kişi yaralandı.

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