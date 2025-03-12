Sokak köpekleri dehşet saçtı: 9 yaşındaki çocuğu kafasından ısırdı

Isparta'nın Gönen ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada başıboş köpeklerin saldırısında uğrayan 9 yaşındaki T.A., başından ve kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuğu köpeklerden, çevredeki vatandaşlar kurtardı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 23:44

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Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında sokakta oyun oynayan T.A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı. Kafasına ve koluna hamle eden köpeğin ısırıklarına maruz kalan çocuk, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

ÇOCUK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.A., Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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