Yaşam

Mardin’de katliam gibi kaza! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Mardin’de katliam gibi kaza! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonet çarpıştı.

Kazada A.K., A.K., M.K., B.K., B.Ö., T.Ö., A.D., H.A., S.E., H.P., Ş.K., Z.C. ve M.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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