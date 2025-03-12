Mardin’de katliam gibi kaza! Minibüs ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
Mardin’in Mazıdağı ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Yukarıkonak Mahallesi'nde plakaları belirlenemeyen minibüs ile kamyonet çarpıştı.
Kazada A.K., A.K., M.K., B.K., B.Ö., T.Ö., A.D., H.A., S.E., H.P., Ş.K., Z.C. ve M.E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Mazıdağı Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.