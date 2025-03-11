Yaşam

Sokak köpeği dehşeti bitmiyor! 8 yaşındaki çocuk zor kurtuldu

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta yürüyen 8 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpeği saldırdı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk yere düşerken sol bacağından ısırıldığı öğrenildi. Durumu gören çevredekiler sayesinde çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sokak köpeğinin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Sokak köpeği dehşeti bitmiyor! 8 yaşındaki çocuk zor kurtuldu

Geçtiğimiz gün 2 yaşındaki Rana'nın köpek saldırısı yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir görüntü İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7165 sokakta yürüyen 8 yaşındaki sokakta yürüdüğü sırada başıboş köpeğin saldırısına uğradı.

S.Ç., yolda kendi halinde ilerlediği sırada sokak köpeğinin görmesi üzerine koşarak kaçmaya başladı. Köpek, küçük çocuğun peşinden gelerek yere düşürdü ve ısırarak saldırdı.

Sokak köpeğinin saldırısını gören çevredekiler çocuğu zor kurtardı. (İHA) Sokak köpeğinin saldırısını gören çevredekiler çocuğu zor kurtardı. (İHA)

BACAĞINDAN YARALANDI

Durumu gören çevredekiler başıboş köpeği çocuktan ayırmaya çalıştı. Vatandaşların yardımı sayesinde çocuk kurtulurken ailesine haber verildi. 8 yaşındaki S.Ç.'nin bacağından ısırıldığı öğrenildi.

İZMİR'DE YİNE SOKAK KÖPEĞİ ÇOCUĞA SALDIRI

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Olay yerine gelen 112 ekipleri çocuğu en yakın hastaneye kaldırırken saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kurtarıldığı anlar yer alıyor.

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