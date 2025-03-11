Sokak köpeği dehşeti bitmiyor! 8 yaşındaki çocuk zor kurtuldu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokakta yürüyen 8 yaşındaki çocuğa başıboş sokak köpeği saldırdı. Köpekten kaçmaya çalışan çocuk yere düşerken sol bacağından ısırıldığı öğrenildi. Durumu gören çevredekiler sayesinde çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sokak köpeğinin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Geçtiğimiz gün 2 yaşındaki Rana'nın köpek saldırısı yüzünden hayatını kaybetmesinin ardından benzer bir görüntü İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana geldi. Org. Nafiz Gürman Mahallesi 7165 sokakta yürüyen 8 yaşındaki sokakta yürüdüğü sırada başıboş köpeğin saldırısına uğradı.
S.Ç., yolda kendi halinde ilerlediği sırada sokak köpeğinin görmesi üzerine koşarak kaçmaya başladı. Köpek, küçük çocuğun peşinden gelerek yere düşürdü ve ısırarak saldırdı.
BACAĞINDAN YARALANDI
Durumu gören çevredekiler başıboş köpeği çocuktan ayırmaya çalıştı. Vatandaşların yardımı sayesinde çocuk kurtulurken ailesine haber verildi. 8 yaşındaki S.Ç.'nin bacağından ısırıldığı öğrenildi.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Olay yerine gelen 112 ekipleri çocuğu en yakın hastaneye kaldırırken saldırı anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kurtarıldığı anlar yer alıyor.