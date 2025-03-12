İETT otobüsü ile araç birbirine girdi! 1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan korkunç kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 23:18

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İstanbul Sarıyer'de İETT otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, araç sürücüsü hayatını kaybetti.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜNDEN ACI HABER

Olay, akşam saatlerinde Sarıyer'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İETT otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

Kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

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