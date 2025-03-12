Maltepe'deki alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:29

Maltepe'de dün saat 15.30 sıralarında alışveriş merkezinin önünde bıçaklı kavga meydana geldi. Tugay Yolu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde bir müşteri, 2 kişinin şüpheli paket taşıdığını iddia etmesi üzerine saldırı meydana geldi. Kavganın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRIYA UĞRADI

Gerçekleşen olayda şüpheli paketi gören müşteri, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerine ihbarda bulundu. Görevliler şikayet üzerine 2 kişiyi durdurması üzerine tartışma yaşandı. Şüpheliler görevlilere küfrederek zorluk çıkarması üzerine alışveriş merkezinden dışarı çıkarıldı.

Şüpheli 2 kişi, kendilerini şikayet eden müşteriyi görmeleri üzerine saldırmaya başladı. Olayda müşteri saldırganlar tarafından bıçakla yaralandı. Kolundan yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.