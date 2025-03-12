Maltepe'deki alışveriş merkezinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
Maltepe'deki alışveriş merkezinde müşteri, şüpheli bir paket taşıdığını iddia ederek güvenlik görevlilerine şikayette bulunması üzerine kavga çıktı. Alışveriş merkezinin önünde gerçekleşen kavgada 2 şüpheli şikayetçi olan kişiye bıçakla saldırdı. Olayda müşteri kolundan yaralandı.
Maltepe'de dün saat 15.30 sıralarında alışveriş merkezinin önünde bıçaklı kavga meydana geldi. Tugay Yolu Caddesi'nde bulunan alışveriş merkezinde bir müşteri, 2 kişinin şüpheli paket taşıdığını iddia etmesi üzerine saldırı meydana geldi. Kavganın yaşandığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
SALDIRIYA UĞRADI
Gerçekleşen olayda şüpheli paketi gören müşteri, alışveriş merkezindeki güvenlik görevlilerine ihbarda bulundu. Görevliler şikayet üzerine 2 kişiyi durdurması üzerine tartışma yaşandı. Şüpheliler görevlilere küfrederek zorluk çıkarması üzerine alışveriş merkezinden dışarı çıkarıldı.
Şüpheli 2 kişi, kendilerini şikayet eden müşteriyi görmeleri üzerine saldırmaya başladı. Olayda müşteri saldırganlar tarafından bıçakla yaralandı. Kolundan yaralanan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
OLAY YERİNDEN KAÇTILAR
Güvenlik görevlileri yaşanan arbedeyi ayırmaya çalışırken saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Yaralı müşteri gelen 112 ekipleri tarafından koluna pansuman yapılmasının ardından şikayetçi olurken karakola götürüldü. 2 şüpheli olay yerinden kaçması üzerine soruşturma başlatıldı.