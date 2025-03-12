Erzincan’da tahliye kanallarında bahar temizliği

Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Erzincan Merkez Akyazı Mahallesi’nde bulunan ana tahliye kanalında kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:55

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DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen temizlik çalışmasında tahliye kanallında biriken toprak ve çamur yığınları iş makineleri yardımı ile temizleniyor.

Erzincan Merkez Akyazı Mahallesi'nde bulunan ve temizlik çalışmaları tüm hızıyla devam eden ana tahliye kanalı iki uzun bom ekskavatör ve bir dozerin yardımıyla temizleniyor. Söz konusu çalışmayla, kanalın daha verimli işlemesi ve su akışının sağlıklı şekilde sürdürülmesi hedefleniyor.