Kayıp çocuklar için kritik adım! Kayıp çocuklar için acil bildirim sistemi
TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda, kayıp çocukların bir an önce bulunabilmesi için geliştirilen yeni bir uygulamaya ilişkin önemli detaylar ele alındı. Söz konusu projeye dair açıklama yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, kaybolan çocuklara ait bilgilerin ve fotoğrafların, ailelerin bilgisi ve onayı doğrultusunda, kayboldukları bölgedeki telefon sahiplerine GSM operatörleri aracılığıyla gönderildiğini belirtti.
AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, kaybolan çocukların hızla bulunabilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirme kararı aldı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Aydoğdu, komisyonun çalışma süresinin 20 Mart tarihinde sona ereceğini ifade etti. Ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak son toplantıda taslak raporun görüşüleceğini sözlerine ekledi.
1219 OKULDA SABİT KOLLUK GÖREVLİSİ GÖREV YAPIYOR
TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda okullardaki güvenlik önlemleri ve kayıp çocukların bulunması için geliştirilen projeler ele alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, Türkiye genelinde okul güvenliği için yürütülen çalışmaları ve elde edilen sonuçları paylaştı.
OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Çetiner, "Güvenli Okul ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1219 okulda bin 32 sabit kolluk görevlisinin görev yaptığını açıkladı. Ayrıca 43 bin 874 okulda okul yönetimiyle sürekli iletişim halinde olan 19 bin 856 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi bulunduğunu belirtti. Okul giriş-çıkış saatlerinde 20 bin 848 okulda 5 bin 800 ekibin görevlendirildiğini, Jandarma Komutanlığı bölgesinde 224 bin 802 devriye faaliyetinin gerçekleştirildiğini ekledi.
2024'TE 160 BİN 541 DENETİM YAPILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı okul çevresi güvenlik denetimleri kapsamında 160 bin 541 okulun çevresi kontrol edildi. Bu denetimlerde 2 milyon 925 bin kişi sorgulandı, bin 680 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 642 bin 614 iş yeri denetlenirken, usulsüzlük tespit edilen 5 bin 779 iş yerine işlem uygulandı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk alanında ise 145 bin 978 okul çevresi kontrol edilerek 730 bin 386 şahıs sorgulandı ve 425 kişi hakkında işlem yapıldı. 118 bin iş yeri incelenirken bin 68'ine müdahale edildi.
SİLAH VE KAÇAK ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ
Son denetimlerde 156 bin 998 okul servisi kontrol edilirken, 2 bin 815 servis aracı hakkında eksikliklerden dolayı işlem yapıldı. Okul çevrelerinde yapılan aramalarda 47 ateşli silah, 27 kesici ve delici alet, 17 bin 385 paket kaçak sigara, 38 bin 776 adet tütün, 66 bin 460 sigara ele geçirildi.
KAYIP ÇOCUKLAR BÖYLE BULUNACAK
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kayıp Alarmı" projesi ile kaybolan çocukların bilgileri, ailelerinin izniyle kayboldukları bölgedeki telefon kullanıcılarına GSM operatörleri aracılığıyla iletiliyor. 2014 yılından bu yana aktif olan proje sayesinde birçok kayıp çocuk bulunarak ailelerine teslim edildi.
Çetiner, kayıp çocuk vakalarının anında duyurulmasının hayati önem taşıdığını belirterek, tesadüfen bir dolmuş şoförünün telefonuna düşen mesaj sayesinde bir kayıp kız çocuğunun fark edilip polis merkezine bildirildiğini ve böylece çocuğun mağdur olmadan ailesine teslim edildiğini anlattı.
Okul güvenliği ve kayıp çocuklar için geliştirilen projeler, çocukların korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.