Kayıp çocuklar için kritik adım! Kayıp çocuklar için acil bildirim sistemi

Giriş Tarihi: 12.03.2025 21:00

TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nda okullardaki güvenlik önlemleri ve kayıp çocukların bulunması için geliştirilen projeler ele alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Tarıkhan Çetiner, Türkiye genelinde okul güvenliği için yürütülen çalışmaları ve elde edilen sonuçları paylaştı.

AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplanan TBMM Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, kaybolan çocukların hızla bulunabilmesi için yeni bir projeyi hayata geçirme kararı aldı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Aydoğdu, komisyonun çalışma süresinin 20 Mart tarihinde sona ereceğini ifade etti. Ayrıca önümüzdeki hafta yapılacak son toplantıda taslak raporun görüşüleceğini sözlerine ekledi.

Kayıp çocuklar geliştirilen yeni proje ile bulunabilecek / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Çetiner, "Güvenli Okul ve Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1219 okulda bin 32 sabit kolluk görevlisinin görev yaptığını açıkladı. Ayrıca 43 bin 874 okulda okul yönetimiyle sürekli iletişim halinde olan 19 bin 856 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi bulunduğunu belirtti. Okul giriş-çıkış saatlerinde 20 bin 848 okulda 5 bin 800 ekibin görevlendirildiğini, Jandarma Komutanlığı bölgesinde 224 bin 802 devriye faaliyetinin gerçekleştirildiğini ekledi.

2024'TE 160 BİN 541 DENETİM YAPILDI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılı okul çevresi güvenlik denetimleri kapsamında 160 bin 541 okulun çevresi kontrol edildi. Bu denetimlerde 2 milyon 925 bin kişi sorgulandı, bin 680 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca 642 bin 614 iş yeri denetlenirken, usulsüzlük tespit edilen 5 bin 779 iş yerine işlem uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sorumluluk alanında ise 145 bin 978 okul çevresi kontrol edilerek 730 bin 386 şahıs sorgulandı ve 425 kişi hakkında işlem yapıldı. 118 bin iş yeri incelenirken bin 68'ine müdahale edildi.