Tacizcisini yakalayıp polise teslim etti!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde caddede yürüdüğü sırada kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü M.E.'yi yakalayan E.G. (19) şüpheliyi polise teslim etti.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 18:40

Paylaş



ABONE OL

Anafartalar Caddesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre yol üzerinde yürüyen 19 yaşındaki E.G., kendisini önce takip eden sonra da taciz eden M.E.'yi fark ettiğini belirtti. Bunun üzerine harekete geçen E.G., M.G.'yi yakalayarak polise teslim etti.

MONTUNDAN TUTUP POLİSE GÖTÜRDÜ

E.G., M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi. Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı.

E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN