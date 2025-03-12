Bingöl'de ilginç kaza: Aracını 100 metre kovalayarak içine binmeye çalıştı
Bingöl’de Bingöl-Muş Bulvarı, Hastane Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü aracını metrelerce kovalayarak yeniden içine binmeye çalıştı. Olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Freni tutmayan kamyonun çarpmasıyla otomobil öndeki araca savruldu. Çarpışmanın ardından, otomobilin sürücüsü aracından inerek durumu kontrol etmek istedi.
Ancak tam o sırada kamyon, otomobile ikinci kez çarptı ve araç hızla hareket etmeye başladı. Otomobilinin kendi kendine ilerlediğini fark eden sürücü, panikle peşinden koşmaya başladı.
ARACIN ARDINDAN METRELERCE KOŞTU
Yaklaşık 100 metre boyunca otomobilini kovalayan sürücü, aracın kapısını açarak içine binmeyi başardı. Aracı kontrol altına alıp güvenli bir noktaya çeken sürücü, büyük bir kazayı önledi.
O anlar, çevrede bulunan halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün hızla giden otomobilini yakalamaya çalışması ve son anda içine binmesi dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.