Yaşam

Bingöl'de ilginç kaza: Aracını 100 metre kovalayarak içine binmeye çalıştı

Bingöl’de Bingöl-Muş Bulvarı, Hastane Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, bir sürücü aracını metrelerce kovalayarak yeniden içine binmeye çalıştı. Olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bingöl'de ilginç kaza: Aracını 100 metre kovalayarak içine binmeye çalıştı

Trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Freni tutmayan kamyonun çarpmasıyla otomobil öndeki araca savruldu. Çarpışmanın ardından, otomobilin sürücüsü aracından inerek durumu kontrol etmek istedi.

Ancak tam o sırada kamyon, otomobile ikinci kez çarptı ve araç hızla hareket etmeye başladı. Otomobilinin kendi kendine ilerlediğini fark eden sürücü, panikle peşinden koşmaya başladı.

Trafik ışıklarında iki araç çarpıştı / DHATrafik ışıklarında iki araç çarpıştı / DHA

ARACIN ARDINDAN METRELERCE KOŞTU

Yaklaşık 100 metre boyunca otomobilini kovalayan sürücü, aracın kapısını açarak içine binmeyi başardı. Aracı kontrol altına alıp güvenli bir noktaya çeken sürücü, büyük bir kazayı önledi.

Otomobilinden inen adam aracının el freni tutmayınca arkasından böyle koştu / DHAOtomobilinden inen adam aracının el freni tutmayınca arkasından böyle koştu / DHA

O anlar, çevrede bulunan halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün hızla giden otomobilini yakalamaya çalışması ve son anda içine binmesi dikkat çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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