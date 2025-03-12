Bingöl'de ilginç kaza: Aracını 100 metre kovalayarak içine binmeye çalıştı

Giriş Tarihi: 12.03.2025 21:20

Trafik ışıklarında bekleyen bir otomobile, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir kamyon çarptı. Freni tutmayan kamyonun çarpmasıyla otomobil öndeki araca savruldu. Çarpışmanın ardından, otomobilin sürücüsü aracından inerek durumu kontrol etmek istedi.

Ancak tam o sırada kamyon, otomobile ikinci kez çarptı ve araç hızla hareket etmeye başladı. Otomobilinin kendi kendine ilerlediğini fark eden sürücü, panikle peşinden koşmaya başladı.