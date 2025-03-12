Yaşam

Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
ABONE OL
Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN