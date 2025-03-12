Bozcaada feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'nin Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan feribot seferleri, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 10:43

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Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, bugün Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 10.00, 14.00 ve 18.00 seferleri, Geyikli'den 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

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