Aydın'da 4 çocuk annesi kadının korkunç ölümü!

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlar yol kenarında bir kadını kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 4 çocuk annesi kadının otomobilinin yanında silahla başından vurulduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 01:49

Paylaş



ABONE OL

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 4 çocuk annesi bir kadın, otomobilin yanında başından silahla vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Madran Mahallesi Kale Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında otomobilin yanında bir kadını kanlar içerisinde gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli'nin (35) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN