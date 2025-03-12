Ankara'da korkutan yangın! 3 çocuk mahsur kaldı: Anne kurtarmak isterken yaralandı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı 2 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Evde 1'i engelli 3 çocuğun mahsur kaldığını gören anne camı kırarak çocukları kurtarmak isteyince yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri dumandan etkilenen 3 çocuk ile annesini evden çıkarmayı başarırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti.
Barbaros Mahallesi Burcu Sokak'ta saat 17.00 sıralarında anne markete gittiği sırada evde yangın çıktı. 1'i engelli 3 çocuğun mahsur kaldığı eve girmeye çalışan anne camı kırarak çocukları kurtarmak istediği sırada yaralandı. Alevler büyüyünce çevre sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
ANNE VE ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Ajman, Osman ve Rahman Yakup kardeşler dumandan etkilendi. Sağlıkçıların ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralı anne ve dumandan etkilenen 3 çocuk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen yaralı anne buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.