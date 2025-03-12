Ankara'da korkutan yangın! 3 çocuk mahsur kaldı: Anne kurtarmak isterken yaralandı

Giriş Tarihi: 12.03.2025 23:17

Ankara'da çıkan ev yangınında mahsur kalan çocuklarını kurtarmak isteyen anne yaralandı / EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

ANNE VE ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılan Ajman, Osman ve Rahman Yakup kardeşler dumandan etkilendi. Sağlıkçıların ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralı anne ve dumandan etkilenen 3 çocuk, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne hastaneye kaldırıldı. Hamile olduğu öğrenilen yaralı anne buradan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.