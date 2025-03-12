Antalya'da korkunç cinayet! Eşini 9 kurşunla vuran katilin savunması şok etti!

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki bir çift arasında yaşanan kavga, cinayetle sonuçlandı. Öldürülen eş Fadim Temirhanoğulları'na (52) yönelik görülen davada, katil koca Savaş Temirhanoğulları'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme salonunda dinletilen çiftin çocukları İ.T.'nin konuşması yürekleri dağladı. Fadim Temirhanoğulları'na 9 el ateş ederek öldüren Temirhanoğulları ise konuşmasında, "Kadın öldüren adam değildim. Bir cinnet anı oldu" diyerek savunma yapması Fadim'in yakınları tarafından tepkiyle karşılandı.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 22:03

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Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nde, 12 Eylül 2024'te gece saat 05.00'te, 3 ay uzaklaştırma kararına rağmen Fadim Temirhanoğulları ve kızı İ.T.'nin (15) yaşadığı eve arkadaşıyla gelen Savaş Temirhanoğulları, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak öldürdü. Olaya ilişkin görülen davada, Fadim Temirhanoğulları'nın otopsi raporu mahkemeye sunuldu. Raporda talihsiz kadının 9 kurşunla hayatını kaybettiği belirtilirken, ayrıca Savaş Temirhanoğulları'na ait olduğu belirlenen ve eşini tehdit ettiği iddia edilen ses kayıtları da mahkemeye sunuldu. SES KAYITLARI VE TANIK İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI Antalya'da Fadim Temirhanoğulları'nın öldürülmesine ilişkin davada yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Sanık Savaş Temirhanoğulları'nın 9 el ateş ettiği belirlenirken, maktulün ölmeden önce kaydettiği ses kayıtları da mahkemeye sunuldu. Mahkemede, kızları İ.T.'nin (15) şok içinde yaptığı yardım çağrıları ve olay günü yaşananlar da dinletildi.

Boşanma aşamasındaki eşini 9 kuşunla katleden sanığın yargılandığı davaya devam ediliyor / DHA GECE YARISI SİLAH SESLERİ VE DEHŞET ANLARI Cinayet günü evde bulunan 15 yaşındaki İ.T., gece silah sesleriyle uyansa da bunu bir kabus sandığını söyledi. Sabah 08.30'da okul arkadaşının aramasıyla uyanan genç kız, odasından çıktığında annesini kanlar içinde buldu. Panik içinde dışarı fırlayarak komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fadim Temirhanoğulları'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayın ardından kaçan ve Kemer'de bir eğlence merkezinde koruma olarak çalışan Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı. KAÇIŞ VE YAKALANMA Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yaptığı incelemelerde Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İnal ile birlikte Korkuteli ilçesine kaçtığını tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, iki şüpheliyi saklandıkları yerde suç aleti tabancayla yakaladı. Savaş Temirhanoğulları tutuklanırken, kaçmasına yardım ettiği iddia edilen Fikret İnal ise serbest bırakıldı.