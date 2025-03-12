Bakan Ersoy: Merhamet medeniyetleri şekillendirecek!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Geleneksel Cemaat Vakıfları İftar Programı'na katıldı. Yapılan programda Filistin'den Arakan'a, Doğu Türkistan'dan Ukrayna'ya kadar merhamet asırlarının medeniyetleri şekillendireceğini belirten Ersoy, sonunda adaletin galip geleceğini söyleyerek, "İnanın ve inat edin!" dedi.

Giriş Tarihi: 12.03.2025 22:59

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Şişli'de gerçekleşen iftar programında Türkiye'de ve dünyada meydana gelen savaşlara ve suçlara ilişkin konuşan Bakan Ersoy, "Merhamet asırları ve medeniyetleri şekillendirmiştir" diyerek Filistin'den Arakan'a, Doğu Türkistan'dan Ukrayna'ya kadar yine şekillendireceğini belirterek "İnanın ve inat edin." dedi. Ersoy, "Fikirleriniz eyleme, düşünceleriniz sese dönüşsün. Bugün her şeyden çok böyle bireylere ihtiyaç var" diye konuştu.

"GÖZÜMÜZÜ ÇEVİRDİĞİMİZ HER YER KAN, YIKIM VE ACI"

Şişli'deki bir otelde düzenlenen programda cemaat vakıflarının temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Ersoy, "Güce açtık, kibir, ırkçılık ötekileştirme, gözümüzü nereye çevirirsek çevirelim, bu kişilikteki insanların sebep olduğu yıkımı, acıyı, kan ve gözyaşını görüyoruz. Maalesef daha kötüye gitmesi Için yoğun çaba gösterenler, zulmünü kendiyle yarıştırırcasına daha da artıranlar var. Bizler her gün böylesi bir gündemde uyanan dünyada çocuklarımızın kin ve düşmanlık olmadan huzur ve refah içinde yaşayabilecekleri yarınlara dair umudu ayakta tutmanın gayretini vermekteyiz. İnanıyorum ki bu özel iftar sofrasını paylaşan herkes de, bizi bir araya getiren insani ve vicdani değerlerin bütün dünyada benimsenmesini, her kalpte yer bulmasını temenni etmektedir. Tertip ettiğimiz bu birliktelik, paylaştığımız bu iftar sofrası, farklılıkların insan olmanın ortak paydasında nasıl bir araya gelebildiğini, zenginliğe dönüşebildiğini gösteren çok değerli bir örnektir. Bizlerin bir arada oluşu, asırların süzgecinden geçmiş olan medeniyetimizin ne denli doğru bir sosyal yapıya ve anlayışa ulaştığını, insana verdiği değerin bir aynası aynı zamanda. Sizlere ve bizlere düşen bu kadim aynayı bugün bizatihi kendi önderleri tarafından ayrımcılığa sürüklenen toplumlara tutmak tutmak, ortak bir ses olarak yanlış söylemleri bastırmak, bir ya da bin kişi demeden insanları doğru yola sevk etmek çağırmaktır." ifadelerini kullandı.

"MERHAMETİ KÜÇÜMSEMEYELİM"

Ramazan ayının önemine değinen Bakan Ersoy, "Bu noktada şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Ramazan ayı sadece sahip olduklarımızın değerini anlamayı, var olanı paylaşmayı hatırlatmaz. Ramazan yokluğa birlikte göğüs germenin, dayanışmanın, sabır ve sebat etmenin önemine de bir kapı açtık. Bolluğu paylaşmak kolaydır, ama Peygamber Efendimizin ve sahabenin yaptığı gibi bir tane hurmayı paylaşmak, aç kalmak pahasına doyurmak, bambaşka bir duygu ve düşünüş halidir. Bugün dünyanın ihtiyacı olan da budur. Bunu ifade ediyorum, çünkü hiç kimsenin iyiliği küçümsememesine, fark yaratmayacağı düşüncesine kapılmasını istemem ve bunu da doğru bulmam. Bu düşünce insanın duygularını köreltir. Bunu umursamaz kıllar. Emin olun bunu isteyenler var. Ama biz daima hatırlayacağız ki insan yapabildikleri ölçüsünde, eylemlerinden sorumludur. El uzattığınız hayata nasıl bir etki yapacağınızı, o hayatı yaşayan insandan daha iyi bilemezsiniz. Küçük gördüğümüz bir yardımın, hatta bir sözün, bir gülümsemenin bile karşınızdakinin hayatında ne kadar büyüyebildiğini, nice insan hikayesinde tecrübe ettik, ediyoruz. Yeter ki merhameti küçümsemeyelim" şeklinde konuştu.

"FİLİSTİN'DEN ARAKAN'A, DOĞU TÜRKİSTAN'DAN UKRAYNA'YA..."

Merhametli olmanın öneminden bahseden Bakan Ersoy, "Merhamet asırları ve medeniyetleri şekillendirmiştir. Filistin'den Arakan'a, Doğu Türkistan'dan Ukrayna'ya inşallah yine şekillendirecektir. İnanın ve inat edin. Fikirleriniz eyleme, düşünceleriniz sese dönüşsün. Bugün her şeyden çok böyle bireylere ihtiyaç var. Ne mutlu ki yönetimleri tam aksini yapsa da dünyanın dört bir yanında ayağa kalkıp, masum ve mazlumun yanında duran milyonları görmek, dünyanın böyle bireylerin elinde değiştiğini bize göstermektedir. Birlikte yaşama kültürünün kök salıp filizlendiği, bir çınar olup gölgesinde insanları kucakladığı bu toprakların sakinleri olarak, bizler de bu değişimde en ön saftaki yerimizi koruyacağız. Suyu, ekmeği paylaşmanın güzelliğini herkese göstermeye devam edeceğiz. Yarınları kan ve gözyaşına boğmak isteyenlere geçit vermeyecek, el ele büyüttüğümüz çınarın gölgesinde serin ve huzurlu bir dünyayı paylaşmanın iradesiyle direneceğiz. Şüphem yoktur ki biz kazanacağız. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı noktalarken bizlere ev sahipliği yapan cemaatlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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