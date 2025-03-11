Orta Çağ'a ait mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı

Niğde’nin Bor ilçesinde kültür ve tabiat kaçakçılarına karşı başlatılan mücadele kapsamında Orta Çağ’a ait olduğu değerlendirilen bir mumyayı satmaya çalışan 6 şüpheli yakalandı.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 22:33

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orta Çağ'a ait olduğu değerlendirilen bir erkek insan mumyasını satmaya hazırlanan şüphelileri tespit etti. Yapılan operasyonda yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.

ORTA ÇAĞ'A AİT MUMYAYI SATMAYA KALKTILAR

H.G. isimli kişinin evine baskın yapan jandarma ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, vücut bütünlüğünün bozulmadığı görülen mumya ise yetkililere teslim edildi.

Niğde Valiliği, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadesine yer verildi.

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