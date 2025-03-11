AFAD duyurdu! Irak'ta 4.8 büyüklüğünde deprem: Hakkari'de de hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak Mergasur'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem Hakkari'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Irak Mergasur'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari)
Tarih:2025-03-11
Saat:21:03:21 TSİ
Enlem:37.28333 N
Boylam:44.08444 E
Derinlik:7 km
HAKKARİ'DE DE HİSSEDİLDİ
Saat 21.03'te meydana gelen deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken Hakkari'de de hissedildi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-03-11 21:03:21 37.28333 44.08444 7.0 MW 4.8 Mergasur, Erbil (Irak) - [08.83 km] Yüksekova (Hakkari)
2025-03-11 19:53:54 38.10028 38.46889 6.98 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-03-11 19:52:50 38.08861 38.47139 6.69 ML 1.1 Sincik (Adıyaman)
2025-03-11 19:51:37 38.11083 38.46111 7.0 ML 1.5 Sincik (Adıyaman)
2025-03-11 19:49:40 38.10917 38.46778 7.0 ML 1.0 Sincik (Adıyaman)
2025-03-11 19:37:06 38.10306 38.47028 7.0 ML 2.3 Sincik (Adıyaman)
2025-03-11 19:31:40 36.81889 25.93083 7.0 ML 2.5 Ege Denizi
2025-03-11 19:30:59 36.71639 36.12722 7.0 ML 1.5 Akdeniz - İskenderun Körfezi - [08.38 km] Payas (Hatay)
2025-03-11 19:24:36 36.52667 36.40806 7.0 ML 1.8 Kırıkhan (Hatay)
2025-03-11 19:18:41 35.86139 32.22917 80.1 ML 2.5 Akdeniz - [37.47 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-03-11 18:53:23 36.41361 28.70472 7.0 ML 1.2 Akdeniz - [33.16 km] Dalaman (Muğla)
2025-03-11 18:50:07 39.50083 28.14194 6.98 ML 1.5 Bigadiç (Balıkesir)
2025-03-11 18:38:44 39.3625 26.31028 9.53 ML 3.4 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [14.52 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-11 18:30:35 38.75083 40.00806 7.38 ML 1.8 Kovancılar (Elazığ)
2025-03-11 18:06:13 37.87222 27.63611 7.24 ML 1.2 Germencik (Aydın)
2025-03-11 18:05:44 38.18444 37.98861 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-03-11 17:41:44 38.96528 27.8925 7.0 ML 2.1 Akhisar (Manisa)
2025-03-11 17:33:05 38.25833 37.80861 7.0 ML 1.3 Akçadağ (Malatya)
2025-03-11 17:09:11 38.49611 39.49278 7.0 ML 0.9 Hazar Gölü - [00.45 km] Maden (Elazığ)
2025-03-11 17:08:19 40.44333 41.04972 7.0 ML 0.9 İspir (Erzurum)
2025-03-11 17:03:18 39.35861 26.2925 6.99 ML 3.2 Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.24 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-11 16:58:16 37.26944 37.03278 7.0 ML 1.1 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2025-03-11 16:53:18 39.39306 26.30111 7.08 ML 2.4 Ege Denizi - [11.35 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-11 16:03:15 38.39167 37.16917 6.9 ML 1.8 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-11 16:00:43 39.22583 27.28556 7.0 ML 1.5 Bergama (İzmir)
2025-03-11 15:55:36 38.25944 38.16944 7.0 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya)
2025-03-11 15:45:33 39.43417 26.36111 7.0 ML 2.3 Ege Denizi - [06.79 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-03-11 15:35:56 37.77472 37.72444 7.0 ML 1.6 Gölbaşı (Adıyaman)
2025-03-11 15:34:29 38.30694 37.39444 7.0 ML 1.7 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-03-11 15:29:14 36.37667 28.70528 7.0 ML 2.3 Akdeniz - [37.10 km] Dalaman (Muğla)