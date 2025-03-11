İzmir'de eski sevgili dehşeti! Darp ederek genç kadını öldürdü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde O.G. (34), eski sevgilisi Fatma K. (27) ile Türkmen Mahallesi'nde tartıştı. Tartışma sırasında O.G, Fatma K'yi darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 11.03.2025 09:25

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde eski sevgilisi tarafından darbedilen kadın hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, O.G. (34) ile eski sevgilisi Fatma K. (27) Türkmen Mahallesi'nde sokakta tartıştı.

DARP EDEREK ÖLDÜRDÜ

O.G, Fatma K'yi darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Fatma K'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Zanlı O.G. gözaltına alındı.

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